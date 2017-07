Es läuft für Rad-Ass Bokeloh

„Nacht von Hannover“

Für Hannovers Rad-Ass Jonas Bokeloh läuft es – endlich wieder. Gerade hat der Junioren-Weltmeister von 2014 nach langer Durststrecke den nächsten Profi-Sieg bei den Herren geholt. In Belgien raste der Sprinter bei der Pro-Kermis-Rennserie der Konkurrenz davon, Balsam für die Seele nach gesundheitlichen Problemen. Schon am Sonnabend will er wieder jubeln, diesmal in der Heimat: Bokeloh startet beim großen Rad-Spektakel „Nacht von Hannover“.

Hannover. Es war zwar ein kleines Rennen, doch die Leistung von Bokeloh bärenstark. Auf dem 166 Kilometer langen Kurs in Belgien setze er sich in einer fünfköpfigen Ausreißergruppe ab – und am Ende im Sprint durch. „Meine Form ist im Moment ziemlich gut“, sagt Bokeloh. Der Sieg in Belgien ist zwar schon ein paar Tage her, doch der 21-Jährige blieb gleich noch länger, nahm noch ein zweites Rennen mit. Den Deal mit der „Nacht von Hannover“ machte er nebenbei trotzdem klar – Ehrensache, in der Heimatstadt zu fahren. Das weiß auch Papa Axel Bokeloh, der 1982 selbst mal Vizeweltmeister in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn war: „Es ist für Jonas schon etwas ganz Besonderes, mal hier vor Freunden und der Familie ein Rennen fahren zu können.“

Am Sonnabend geht’s im Dunkeln auf dem Friedrichswall vorm Neuen Rathaus rund. Schon im Vorjahr wollte Bokeloh mitfahren beim Radfahr-Kracher in Hannover, musste aber kurzfristig wegen Krankheit absagen. Diesmal soll es klappen. Bokeloh, der für die irische „An Post Chain Reaction“-Mannschaft fährt, tritt gegen Topstars wie Sprinter Marcel Kittel und Christian Knees an, der als Edelhelfer gerade Chris Froome zum erneuten Tour-de-France-Sieg führte.

Favorit ist Bokeloh natürlich nicht bei der „Nacht“, aber gut drauf allemal. Auch die Motivation stimmt nach der langen Durststrecke, denn der Belgien-Sieg gab richtig Aufwind. „Im vergangenen Jahr gab es ja nicht so viel Positives zu berichten, aber jetzt stimmt die Richtung wieder“, erzählt Vater Axel: „Wir sind sehr zuversichtlich, was die sportliche Zukunft anbelangt.“

Von Jonas Szemkus