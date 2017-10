Es läuft beim SC Bison Calenberg

Rollhockey

Abstiegssorgen? Die haben die Männer in diesem Jahr nicht. Und die Frauen wollen nach dem Fehlstart in der Bundesliga klettern. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich beide Mannschaften für den Europokal qualifizieren.

Eldagsen. Klaus Johansson hat ein Problem. Ein eher ungewöhnliches. Zu viel Erfolg. Bei den Männern und Frauen des SC Bison Calenberg, dessen Vorsitzender Johansson ist, läuft es derzeit einfach rund – sie könnten am Ende der (freilich noch jungen) Saison zu gut dastehen. „Wenn sich beide Mannschaften für den Europapokal qualifizieren, muss ich mir etwas einfallen lassen. Vielleicht sollte ich schon einmal damit anfangen, zu sparen“, sagt er.

Natürlich ist der Chef der Bisons vorwiegend froh, dass es sportlich so gut läuft, er trägt seine Sorgen auch mit einem Augenzwinkern vor. Völlig von der Hand zu weisen sind sie indes auch nicht. Die Teilnahme am internationalen Wettbewerb kostet den kleinen Club nämlich eine ganze Stange Geld. „Aber bisher haben wir das ja immer irgendwie hingekriegt“, betont Johansson.

Auch in dieser Serie mischen die Bisons nämlich wieder auf internationalem Parkett mit. Die Frauen haben sich als Vizemeister der Bundesliga für die Euroleague qualifiziert, in der sie in Runde eins auf den portugiesischen Vertreter Stuart Hóquei Clube de Massamá. Die Bisons müssen am 11. November zunächst auswärts antreten. Das Rückspiel steigt am 2. Dezember.

An diesem Wochenende ist die Mannschaft von Milan Brandt aber zunächst einmal im Liga-Alltag gefordert. Am Sonnabend (15.30 Uhr) haben die Blau-Gelben in ihrer Halle in Eldagsen den RHC Recklinghausen zu Gast. Nach dem guten Auftritt beim RSC Cronenberg, den die Calenbergerinnen mit 7:3 für sich entscheiden und damit den ersten Saisonsieg feiern konnten, wollen sie nun nachlegen – und weiter klettern. Die Mannschaftsführerin lässt keinerlei Zweifel an der Marschroute: „Wir sind jetzt gut drin in unserem Spielsystem, gegen Recklinghausen ist ein Sieg einfach Pflicht“, sagt Britt Stina Johansson.

Im Anschluss wollen die Männer den Sonnabend abrunden und ihn zu einem Sechs-Punkte-Spieltag machen. Das Team von Tonny van den Dungen hat es ab 18 Uhr gleichsam mit dem RHC Recklinghausen zu tun und ist dabei angesichts des guten Saisonauftakts mit fünf Punkten aus drei Partien Favorit. Und diese Rolle nehmen die Calenberger auch an: „Die Mannschaft ist gut drauf, alles andere als ein Sieg ist keine Option“, sagt Klaus Johansson.

Die neue Stärke der Blau-Gelben, die in der vergangenen Saison als Vorletzter knapp am Abstieg in die 2. Bundesliga vorbeigerauscht sind, ist nicht von der Hand zu weisen. „Wir haben jede Menge Selbstvertrauen, profitieren dabei von unserem breiteren Kader. Das macht vieles einfacher“, sagt der Vorsitzende. Am Sonnabend etwa wird auch João Rocha zum Aufgebot gehören. Der Routinier stößt aufgrund privater und beruflicher Verpflichtungen in dieser Saison lediglich bei den Heimspielen zum Team, Daniel Matheus Luther ist dafür meist nur auswärts mit von der Partie. Fraglich ist am Sonnabend der Einsatz von Rico van den Dungen. Der niederländische Nationalspieler hatte beim Erfolg in Cronenberg (5:4 nach Verlängerung) einen heftigen Schlag gegen das Schienbein bekommen.

Von Benjamin Gleue