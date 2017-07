Erste Tests sind vielversprechend

Handball

Während der MTV Großenheidorn mit dem Drittligisten VfL Potsdam ein Schwergewicht zu Gast hatte, wurde der Garbsener SC beim Turnier in Gehrden Zweiter.

Gr0ßenheidorn. Oberligist MTV Großenheidorn hat auch im Duell mit dem Drittligisten VfL Potsdam gute Ansätze gezeigt und die Niederlage vor heimischem Publikum in Grenzen gehalten. Am Ende stand es 27:32.

Trainer Marc Siegesmund musste neben den Langzeitverletzten Christian Reese und Jonathan Semisch weiterhin auf Gerrit Otte und Till Hermann (beide Urlaub) verzichten. Zusätzlich fiel auch noch Lars Pommer aus. Der Torhüter hatte mit guten Leistungen beim Benefiz-Turnier eine Woche zuvor überzeugt. Für ihn rückte Routinier Lars Wagner neben René Schröpfer in den Kader. Ebenfalls mit dabei war Nachwuchsakteur Louis Klauke, der sein Können auf der Linksaußen-Position zeigen durfte. Erschwerend kam hinzu, dass Niklas Hermann zwar im Aufgebot war, aber nicht hundertprozentig fit auflaufen konnte.

Trotz der zahlreichen Ausfälle machten es die Großenheidorner ihrem höherklassigen Gegner schwer. Mitte der ersten Hälfte gingen sie sogar einmal in Führung. „Dass wir am Ende eine Überraschung verpasst haben, lag an einigen individuellen Fehlern“, bilanzierte Betreuer Thomas Zumbrock. An diesen Schwächen wollen die Großenheidorner am nächsten Wochenende während ihres Trainingslagers in Finsterwalde feilen. Gegen die Brandenburger zeigte Neuzugang Thorben Buhre erneut eine starke Leistung und war mit elf Toren erfolgreichster Werfer der Mannschaft.

Regionsoberligist Garbsener SC hat beim 5. Heinz-Dieter-Dosdall-Gedenkturnier der HSG Wennigsen/Gehrden den zweiten Rang belegt. „Mit dem ersten Wettkampf nach der Sommerpause bin ich durchaus zufrieden“, sagte GSC-Coach Michael Evers.

Sein Team ist seit einer Woche wieder im Training. Evers war froh, dass ihm beim Gastspiel in Gehrden 13 Akteure zur Verfügung standen. „Die jüngeren Spieler haben gute Ansätze gezeigt“, freute er sich, nachdem er reichlich durchgewechselt hatte. Insgesamt bestritten seine Schützlinge fünf Begegnungen. Jede Partie dauerte 15 Minuten.

Zu Beginn des Turniers mussten sich die Garbsener jedoch erst einmal einwerfen. Beim 4:3-Erfolg gegen Germania List trafen sie achtmal Pfosten oder Latte. Nach der 8:9-Niederlage gegen die HSG Gronau/Barfelde folgte die beste Turnierleistung beim 11:1-Sieg gegen die TS Großburgwedel. Auch bei der 5:6-Niederlage gegen den Hannoverschen SC II wussten die Garbsener durchaus zu überzeugen. Zum Abschluss gab es einen 11:8-Sieg gegen den Ausrichter.

Summa summarum belegten die Gastgeber den zweiten Rang. „Auf diese Leistungen können wir aufbauen“, sagte Evers abschließend zufrieden.

Von Hartmut Butt