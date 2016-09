Gustav Valsvik (rechts) im Zweikampf mit Stuttgarts Simon Terodde. © Marijan Murat

Fußball

Erste Saisonniederlage für Braunschweig: 0:2 in Stuttgart

Nach fünf Siegen in Serie kassiert Eintracht Braunschweig in Stuttgart die erste Niederlage der Saison. Die Tabellenführung ist aber noch nicht in Gefahr.