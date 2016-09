Fußball

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat in der 3. Fußball-Liga die erste Auswärtsniederlage der Saison kassiert. Drei Tage nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SC Paderborn verloren die Erfurter am Dienstagabend beim VfL Osnabrück mit 0:3 (0:1).

Osnabrück. Vor 8330 Zuschauern in der Osnatel-Arena brachte Bastian Schulz (25.) die Gastgeber vor der Pause per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nach dem Wechsel erhöhten Kwasi Okyere Wriedt (60.) und der eingewechselte Robert Christo (86.) für den VfL.

Erfurt begann gut, ließ sich jedoch nach einer Viertelstunde von den Osnabrückern immer mehr zurückdrängen. Die Gastgeber hatten nun deutlich mehr Spielanteile und standen in der Abwehr sicher. Auch nach dem Wechsel war Osnabrück die bessere Mannschaft und kam so zum verdienten dritten Heimsieg. Erfurt mit Mikko Sumusalo und Pablo Pigl für Christoph Menz und Theodor Bergmann in der Startelf tat insgesamt zu wenig nach vorn und erspielte sich keine klare Chance.

dpa