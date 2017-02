Buxtehudes Trainer Dirk Leun ruft an der Seitenlinie. © Hendrik Schmidt/Archiv

Handball

Erleichterung beim Buxtehuder SV: Erster Sieg des Jahres

Dank der überragenden Friederike Gubernatis haben die Frauen vom Buxtehuder SV ihren ersten Sieg des Jahres in der Handball-Bundesliga gefeiert. Beim 42:30 (20:12)-Erfolg gegen den Tabellenletzten TV Nellingen erzielte die Rückraumspielerin am Samstag in der heimischen Halle Nord zwölf Treffer.