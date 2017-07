Emrah Özlü ist deutscher Pfannenchampion

Tischtennis

Bei der Premierenauflage der Pan-Pong-Meisterschaft kann keiner dem Spieler der Sp.Vg. Hüpede/Oerie das Wasser reichen. 74 Teilnehmer sind mit dem Küchengerät aktiv und haben jede Menge Spaß. Allerdings ist der Spaßsport eine durchaus schweißtreibende Angelegenheit.

Bennigsen. Kling, klang, klong – die Töne, die am Sonnabend durch die Süllberghalle geschallt sind, erinnern ans Spielen auf einem Metallophon. Doch es wurde an der Medefelder Straße nicht musiziert, vielmehr hatte der FC Bennigsen zur 1. Auflage der deutschen Pan-Pong-Meisterschaft eingeladen. Tischtennis mit Bratpfannen.

Die Steckrüben hatten im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt und dadurch sogar Teilnehmer aus Nordrhein-Westfalen und Hessen angelockt. 74 Spieler waren gekommen. „Einfach geil. Das ist eine irre Gaudi“, feixte Robin Hrassnigg, Spartenleiter der Bennigser.

Die Akteure benutzen die unterschiedlichsten Pfannen: ob klein oder groß, ob flach oder mit einem hohen Rand. „Es ist eine gute Technik nötig“, betonte Horst Dangers. Der Spieler der Sp.Vg. Hüpede/Oerie hatte sich für ein Modell mit Teflonbeschichtung entschieden. Damit könne man ähnlich wie bei Tischtennisbelägen sogar Schnitt erzeugen. Beim recht hohen Gewicht der Spielgeräte ist es allerdings gar nicht so einfach, den Bällen die gewünschte Richtung zu geben. Der Bennigser Peter Franz, im „normalen Leben“ klassischer Angriffsspieler, wählte deshalb den asiatischen Penholder-Stil.

Und das Spiel mit der Pfanne hat noch andere Tücken. Guido Hehmann vom Verbandsligisten SC Hemmingen-Westerfeld trug beispielsweise einen Handschuh. Begründung: „Halt die Pfanne mal zwei Stunden. Da gibt es aber Blasen“, erläuterte er. Das Spiel mit dem Küchenutensil fordert den Akteuren einiges ab. Es kommt weniger auf Schnittwechsel und Tempo an, sondern vielmehr auf kluge Platzierung, um den Gegner in Bedrängnis zu bringen. So gab es viel lange Ballwechsel und die Spieler kamen mächtig ins Schwitzen.

Gespielt wurden zwei Gewinnsätze bis jeweils 17 Punkte. Bester Spieler war abermals Emrah Özlü vom Bezirksoberligisten Sp.Vg. Hüpede/Oerie, der schon die Bennig­ser Bratpfannenturniere 2011 und 2012 für sich hatte entscheiden können. In der Runde der letzten 32 zitterte er sich zu einem 2:1 gegen Johannes Urban (Westfalia Kinderhaus, ehemals TTSG Wennigsen), marschierte dann jedoch souverän durch die K.-o.-Runde. Dank des 17:9, 17:5 im Endspiel gegen Stefan Karl (FC Bennigsen) darf sich Özlü nun auch ganz offiziell deutscher Meister nennen. Gemeinsame Dritte wurden der Bennigser Jan Pulka und René Reitmann (TSV Rethen). Im Doppel triumphierten Urban/Pulka gegen Özlü und Murat Singin vom RSV Hannover. Bronze ging an Hrassnigg und Björn Gieges (SV Harkenbleck) sowie Maik und Olaf Hagedorn (TuS Wagenfeld).

Geboren worden ist die Idee, mit Pfannen an die Tische zu treten, übri­gens vor gut zehn Jahren vom Bennigser Hansi Prelle während eines Jugend-Trainingslagers in Clausthal-Zellerfeld. Inzwischen ist aus dem Jux eine professionelle Veranstaltung geworden, denn auch das Fernsehinteresse war überwältigend. Der NDR strahlte am Freitag in „Lust auf Norden“ einen Vorbericht aus, und auch RTL hatte während der Veranstaltung ein Kamerateam vor Ort. Die Bilder gibt es auf rtlnord.de. Alle Ergebnisse vom Turnier sind im Internet auf pan-pong.de nachzulesen.

Klar ist, dass eine Fortsetzung folgen wird. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung mit bundesweiten Qualifikationsturnieren sogar noch weiter wachsen.

Von Uwe Serreck