Fußball

Werder Bremen spielt beim Sieg in Freiburg alles andere als glänzend, aber hocheffizient. Die Gäste nutzen beim Sieg im Breisgau fast jede Chance aus. Matchwinner ist ihr dänischer Neuzugang.

Freiburg. Dank eines Dreierpacks von Thomas Delaney hat eine eiskalte Werder-Elf ihre Erfolgsserie auch in Freiburg fortgesetzt und einen großen Schritt zum Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Winter-Neuzugang legte am Samstag mit seinen Toren (45.Minute +2/47./85.) den Grundstein für den 5:2 (2:0)-Erfolg beim SC und das sechste Werder-Spiel in Serie ohne Niederlage.

Max Kruse (21. Minute) hatte zuvor vor 24 000 Zuschauern gegen seinen Ex-Club gleich die erste Werder-Chance zur Führung genutzt. Dem früheren Bremer Nils Petersen (65.) gelang per Nachschuss nach einem parierten Foulelfmeter der Anschlusstreffer - wenig später schlug Fin Bartels (71.) mit einem Traumtor per Hacke erneut für Bremen zu. Vincenzo Grifo (77.) schaffte nur den Anschlusstreffer für den SC. Werder hat nun drei Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16, Freiburg verharrt im oberen Mittelfeld der Tabelle.

dpa