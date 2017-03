| Jonas Freier

Eishockey

Eishockey-Trainer stirbt mit 49 an Krebs

Meine letzte Whats App an ihn bleibt für immer unbeantwortet. „Hallo Herr Krinner“, habe ich ihm am Dienstag geschrieben, „ich wünsche Ihnen schnelle Genesung. Sie werden auch das schaffen!“ Da hatte ich erfahren, dass sich der Eishockeytrainer Toni Krinner einer Gallenblasenoperation unterziehen musste. Ich machte mir Sorgen. Kurz vor Weihnachten hatte mir der ehemalige Trainer der Hannover Scorpions ein großes Interview gegeben. Ich war erst überrascht und dann dankbar, dass er so offen über seine schwere Krebserkrankung sprach. Am Ende dankte er mir, „denn möglicherweise können andere Leidgenossen daraus Kraft und Motivation ziehen“.