Frank Mauer (r) von München und Jack Combs von Bremerhaven kämpfen um den Puck.© A. Gebert/Archiv

Eishockey

Eishockey: Jack Combs verlässt die Fischtown Pinguins

Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven verlieren nach ihrer starken Saison in der Deutschen Eishockey Liga wichtige Leistungsträger. In Jack Combs, der als bester DEL-Torjäger in der Hauptrunde 27 Treffer erzielte, Rob Bordson und Jeremy Welsh verlässt die komplette erste Offensiv-Reihe die Norddeutschen.