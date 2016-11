Basketball

Eisbären Bremerhaven gewinnen gegen Baskets Oldenburg

Die Eisbären Bremerhaven haben das Nord-Derby in der Basketball-Bundesliga gegen die EWE Baskets Oldenburg gewonnen. Die Eisbären gewannen in einem spannenden Spiel am Sonntag in Bremen mit 97:92 (58:56, 76:76) nach Verlängerung.