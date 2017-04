Bremerhavens Trainer Sebastian Machowski. © Carmen Jaspersen/Archiv

Basketball

Eisbären Bremerhaven empfangen ALBA Berlin in Bremen

Die Basketballer der Eisbären Bremerhaven werden am Samstag das dritte und letzte Bundesligaspiel in dieser Saison in der Bremer ÖVB-Arena austragen. Nach den Duellen gegen die EWE Baskets Oldenburg (97:92) und den FC Bayern München (73:108) empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Machowski zum Abschluss der sogenannten Hanse-Games am 18.00 Uhr ALBA Berlin. Die Eisbären rechnen mit einem Besuch von bis zu 6000 Zuschauern.