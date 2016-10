Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht ist vor dem Spiel im Stadion. © Peter Steffen

Fußball

Eintracht Braunschweig will Tabellenführung ausbauen

Eintracht Braunschweig will am Freitag (18.30 Uhr) bei Dynamo Dresden die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga ausbauen. "Wir wollen jedes Spiel gewinnen. So haben wir uns auch vorbereitet", erklärte Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag.