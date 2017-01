Fußball

Eintracht Braunschweig startet vor Hannover ins neue Jahr

Eintracht Braunschweig ist in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Der Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga absolvierte am Montag seine erste Trainingseinheit im neuen Jahr. Nachbar und Verfolger Hannover 96 beginnt erst am Mittwoch mit der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte.