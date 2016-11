Fußball

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig bleibt auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg. Beim VfL Bochum gab es am Freitagabend vor 17 488 Zuschauern ein 1:1 (0:0).

Bochum. Die Braunschweiger Führung durch den achten Saisontreffer von Domi Kumbela (68.) glich Nils Quaschner in der 84. Minute aus. Am Sonntag droht den Niedersachsen damit der Verlust der Tabellenführung, falls der VfB Stuttgart bei Union Berlin gewinnt.

Die Gastgeber hatten besser in die Partie gefunden. Schon in der sechsten Minute eröffnete Peniel Mlapa mit einem Schuss gegen das Außennetz den Chancenreigen für den VfL. Es folgten weitere Gelegenheiten, ehe der Braunschweiger Keeper Jasmin Fejzic den fast sicheren Rückstand verhinderte. Den Kopfball von Tim Hoogland kratzte der Bosnier in der 25. Minute von der Linie. Kurz nach der Pause klärte der 30-Jährige mit dem Fuß gegen Felix Bastians (48.), der aus fünf Metern zum Schuss gekommen war.

Braunschweig, das von den druckvoll agierenden Bochumern immer mehr in die Defensive gedrängt wurde, sorgte zunächst nur nach ruhenden Bällen für ein Minimum an Gefahr. Nach einem Freistoß kam Kumbela per Kopf zur ersten Eintracht-Chance (17.).

Die erste herausgespielte Gelegenheit der Niedersachsen stellte den Spielverlauf komplett auf den Kopf. Nach einem Flankenlauf von Onel Hernandez hatte Kumbela keine Mühe, den Ball aus kurzer Distanz einzuschieben. Bei einem abgefälschten Pfostenschuss von Mlapa (79.) hatte die Eintracht noch großes Glück - beim Treffer von Quaschner aber nicht mehr.

dpa