Patrick Schönfeld von Eintracht Braunschweig. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Eintracht Braunschweig ohne Schönfeld ins Trainingslager

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig ist am Freitag ins Trainingslager in die Pfalz gereist. Der Dritte der abgelaufenen Saison hat in Herxheim bis auf den erkrankten Patrick Schönfeld alle Spieler dabei.