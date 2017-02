Fußball

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig setzt vor dem Nord-Duell gegen den FC St. Pauli am Sonntag (13.30 Uhr) auf seine Heimstärke. Mit acht Siegen aus neun Begegnungen sind die Niedersachsen im Eintracht-Stadion eine Macht, dazu kommt das zweitschlechteste Auswärtsteam nach Braunschweig.

Braunschweig. "Wir wissen um unsere Heimstärke", betonte Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag.

Dennoch warnt der Ex-Profi vor dem Zweitliga-Schlusslicht. "Sie haben Qualität, sich im Winter ein wenig neu strukturiert und neue Spieler hinzubekommen", erklärte Lieberknecht: "Daher erübrigt sich die Frage, ob wir sie unterschätzen."

Ob der Coach im Vergleich zum glücklichen 1:1 zum Rückrunden-Auftakt bei den Würzburger Kickers Veränderungen plant, ließ er offen. "Alle trainieren unheimlich engagiert. Das macht es für mich nicht so einfach, am Wochenende eine Entscheidung zu treffen", sagte Lieberknecht. Nach dem Unentschieden in Würzburg hatte der Eintracht-Trainer die Leistung seiner Profis in der ersten Halbzeit als "Frechheit" bezeichnet.

dpa