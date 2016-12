Braunschweigs Sportdirektor Marc Arnold. © Peter Steffen/Archiv

Fußball

Eintracht Braunschweig benötigt Sieg in Berlin

Eintracht Braunschweig strebt die sofortige Rückkehr auf Platz eins in der 2. Fußball-Bundesliga an. Nach dem Stuttgarter Sprung an die Tabellenspitze benötigt das Team von Eintracht-Trainer Torsten Lieberknecht am Montag (20.15 Uhr) einen Sieg bei Union Berlin.