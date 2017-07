Ein Schmuckstück in Bronze zu Wieses viertem Hochzeitstag

Leichtathletik

Bei der Senioren-EM im dänischen Aarhus läuft der Steinwedeler Christian Wiese zweimal auf den dritten Platz. Manfred Arnd bestätigt seine Favoritenrolle, Anja Bauernfeind fehlen 17 Zentimeter.

Leichtathletik. Bronze, und das doppelt, ist die glänzende Ausbeute für Christian Wiese bei der Europameisterschaft der Senioren im dänischen Aarhus gewesen. Der M-35-Senior aus Steinwedel behauptete sich über 10 ­000 Meter ebenso wie drei Tage später im Vier-Kilometer-Crosslauf gegen die europäische Konkurrenz.

Die 10 ­000 Meter hatten es ihm angetan. „Für mich als ehemaligen Fußballer war es schon ein irres Gefühl, in einem 20 ­000-Mann-Stadion zu laufen – auch wenn es bei weitem nicht voll war“, sagte Wiese, der seine Runden drehte und nach drei Kilometern ein Trio ziehen lassen musste. „Wäre ich da noch ein paar Runden mitgegangen, wäre ich voll eingebrochen.“ So korrigierte er sein Ziel und wollte als bester Deutscher ankommen. Was nach 32:40,95 Minuten geschafft war, Wiese wähnte sich auf Rang vier. „Doch es kamen immer wieder Leute und gratulierten mir zu Bronze. Ich dachte schon, da läuft irgendwas schief. Dass ein Pole vor mir noch zwei Runden vor dem Ziel ausgestiegen war, hatte ich überhaupt nicht mitbekommen.“ Erst spät realisierte er sein Edelmetall. „Das habe ich abends mit meiner Frau Sarah gefeiert. Mit einer Flasche Wein, auch wenn die in Dänemark richtig teuer ist. Wir hatten aber auch noch unseren vierten Hochzeitstag zu feiern“, erzählte Wiese.

Drei Tage später gab es wieder Bronze – obwohl im Crosslauf die Klassen M ­35, M ­40 und M ­45 zusammen gewertet wurden und laut Wiese „noch weitere dabei waren, die über 10 ­000 Meter schneller als ich waren“. Am Ende musste er nur den Dänen Jesper Trebbien (10:59) und den Italiener Luigi del Bruno (11:03) ziehen lassen, im Spurt mit zwei Spaniern wurde er in 11:05 Minuten Dritter.

Die Schwierigkeit begann danach. „Ich musste zur Dopingprobe und konnte trotz sieben Flaschen Wasser und einem Kaffee erst nach anderthalb Stunden pinkeln.“ Wiese saß trotz eines Wolkenbruches im Stadion in den Katakomben auf dem sowie im Trockenen. Seine Frau flüchtete mit den Zwillingen in die Mietwohnung, „die wir eigentlich schon seit Stunden hätten räumen sollen. Die Familie war nass, es war nichts gepackt. Aber ich kam nicht von der Dopingprobe weg“, erklärte Wiese sein Dilemma. Doch Bronze erfreute ihn natürlich trotzdem.

Sogar aus Gold war die Medaille, die Manfred Arnd bei seinem ersten Einsatz in Aarhus einsackte. Der M-75-Senior von der TSV Burgdorf wurde im 100-Meter-Sprint seiner Favoritenrolle gerecht und holte in 14,29 Sekunden den Titel. Mit der besten Saisonvorleistung (14,66) war er nach Dänemark gefahren. Im Vorlauf bestätigte er diese in 14,67 Sekunden – obwohl in seinem Vorlauf heftiger Gegenwind blies. Arnd war dennoch der Beste. Im Finale konnte sich zwar auch die Konkurrenz steigern, doch der Burgdorfer schien unbeeindruckt und düste in 14,29 Sekunden deutlich vor seinem Nationalmannschaftskollegen Guido Müller (14,52) zu Gold.

Seine Burgdorfer Vereinskollegin Gabi Bauernfeind verpasste ihre Medaille nur knapp. Im W-45-Dreisprung wurde sie mit 10,32 Metern Vierte. Nur 17 Zentimeter fehlten zum Bronzeplatz, auf dem die Finnin Kirsi Spoof-Tuomi lag. Am Montag könnte es indes das nächste Gold für Arnd geben. Auch im Weitsprung geht er mit der besten Vorleistung an den Start.

Von Matthias Abromeit