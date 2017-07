Behindertensport

Vier Leichtathletik-Talente aus Niedersachsen starten bei der Junioren-WM der Behinderten. Das ist eine starke Bilanz für Landestrainerin Bader, die erst seit zwei Jahren in Hannover arbeitet

Hannover. Die Zahlen sprechen für sich. Vier junge Leichathleten aus dem Behindertensportverband Niedersachsen (BSN) stehen vor ihrer großen Bewährungsprobe. Sie reisen zur Junioren-Weltmeisterschaft nach Nottwil in die Nähe von Luzern. Phil Grolla (VfB Fallersleben), Malcolm Meißner (Osnabrücker TB), Paul Raub (VfL Eintracht Hannover) und Lukas Schwechheimer (VfL Wolfsburg). Die vier Jungen, zwischen 16 und 18 Jahre alt, treten in den Sprintrennen, im Kugelstoßen und im Diskuswurf an. Landestrainerin Chathérine Bader traut zumindest Grolla und Schwechheimer Großes zu: „Wenn alles gut läuft, können beide Medaillen holen“, sagte die 51-Jährige.

Bader, seit zwei Jahren in Hannover tätig, und ihre Leichtathletik-Gruppe haben einen Blitzstart hingelegt. Im Spätsommer 2015 betreute sie im Sportleistungszentrum nur Schwechheimer und Timm Seestädt. der mit 23 Jahren dem Juniorenalter nunmehr entwachsen ist. Nun ist die Landestrainerin für zehn bis zwölf Athleten im Alter von elf bis 24 Jahren verantwortlich. „Es ist eine leistungsorientierte Gruppe“, sagt Bader. „Es trainieren dort Sportler in allen Disziplinen, die in der Behinderten-Leichtathletik angeboten werden, die Athleten haben auch ganz unterschiedliche Behinderungen.“ Und alle machten „coole Fortschritte“, lobt Bader.

Die Trainerin selbst ist das beste Vorbild für ihre Sportler: Bader, der von Geburt an der rechte Unterarm fehlt, hat 2000 in Sydney Paralympics-Gold im Weitsprung gewonnen. Trainiert wurde sie von Erich Drechsler, der in jenem Jahr auch die ehemalige Schwiegertochter Heike zu Weitsprung-Gold führte. Der umfangreiche ehrenamtliche Einsatz Drechslers war Motivation für Bader, sich zur Trainerin ausbilden zu lassen.

Ihre Arbeit in Niedersachsen beruht auf viel Eigeninitiative . „Die Sichtung ist mühselig“ sagt sie. „Die Trainer in den Vereinen melden zu selten Talente im Behindertensport, viele Sportler spreche ich direkt an.“ Auch von medizinischer Seite gebe es wenige Informationen, häufig wird Datenschutz als Grund angeführt. „Viele sehen den Behindertensport in erster Linie unter dem Rehabilitationsaspekt“, sagt Bader. Damit sich das ändert, wünscht sie sich, dass künftige Leichtathletik-Übungsleiter dafür sensibilisiert werden, dass auch Behinderte Leistungssport treiben können.

So gibt es auch in Niedersachsen immer noch Zufallskarrieren wie die Meißners. Der 18-Jährige aus Osnabrück, rechtsseitig gelähmt, lief 2016 erstmals auf einer Tartanbahn bei einem Schulwettkampf. Sein Talent fiel auf, er wurde im Club vor Ort gefördert und stieg schnell in die entsprechenden Kader auf. Auch Grolla, Schwechheimer und Raub profitieren von intensiver Betreuung in ihren Heimatvereinen und im Landeskader. „Die Sportler können Halle, Stadion und Kraftraum jederzeit nutzen“, sagt Bader. „Die Bedingungen sind gut.“

Die nächste BSN-Talentesichtung ist im September. Interessenten können Kontakt mit der Landestrainerin unter bader@bsn-ev.de aufnehmen.

Von Carsten Schmidt