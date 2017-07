Eike Schmid vom Hannoverschen YC gewinnt in Warnemünde.

Segeln

Das ist eine außergewöhnliche Regatta gewesen vor Warnemünde: Eike Schmid vom Hannoverschen Yacht-Club hat in der Bootsklasse Topcat K 3 den inoffiziellen deutschen Meistertitel gewonnen. Bei starkem Wind rettete er während einer Wettfahrt ferner einen über Bord gegangenen Segler, der aufs Meer hinaus zu treiben drohte.

Segeln. Auf dem Weg zur Meisterschaft hat Eike Schmid vom Hannoverschen Yacht-Club seinen Topcat K 3 spontan zu einem Rettungsboot gemacht. Er nahm einen K-1-Segler an Bord, der bei starkem Seegang vor Warnemünde über Deck gegangen und bereits ein großes Stück von seinem Katamaran abgetrieben war. Dessen Steuermann hatte den Sichtkontakt schon verloren – es hätte bei ablandigem Wind sehr gefährlich werden können.

Schmid nahm den Mann, der aufs offene Meer zu treiben drohte, an Bord und brachte ihn zum nächsten Motorboot. Daher fuhr Schmid in dieser vierten Wettfahrt nur auf Position zwei; die Jury vergab den ersten Platz angesichts dieses Einsatzes zweifach. Das reichte für den Steinhuder knapp zum Sieg bei dieser internationalen deutschen Bes­tenermittlung. Ein offizieller Meistertitel vom DSV wird in dieser Klasse nicht vergeben, ungeachtet dessen darf sich der 28-jährige Maschinenbauingenieur als Champion fühlen.

Anlässlich der 80. Warnemünder Woche waren die Katamarane in den Klassen K 1 bis K 3 bei überaus kräftigem Wind unterwegs. Durch die hohe Geschwindigkeit der Boote ist eine anderthalb Meter hohe Welle, derer es etliche gab, vergleichbar mit einer Startrampe, von der aus sie sich dann mit dem Bug ins Wasser eingraben. Man spricht in diesem Fall auch von einem Stecker, bei zu hohem Tempo wird das Boot förmlich unter Wasser gezogen. Die Segler können sich überschlagen. Es waren spektakuläre Rennen, bei denen die Katamarane bis zu 40 Stundenkilometer erreichten; Verletzte gab es aber nicht.

Im ersten Durchgang fuhr Schmid auf den zweiten Rang, im zweiten lag er lange Zeit in Front. Dann unterlief ihm sowie den Verfolgern Lorenz Buchler (Berliner YC) und Tim Stiegler (Topcat-Werft) ein Fehler, als sie die Anweisung am Startschiff falsch interpretierten und eine weitere Runde fuhren. Schmid wurde Elfter und damit Letzter des Klassements.

Das dritte Rennen ging klar an den Steinhuder – nur vier Mann hatten sich aufs Wasser gewagt. Nach der Rettungsaktion wurden keine weiteren Fahrten für die K­ 3 gestartet, zwei Tage blieben die Segler wegen des böigen Windes an Land. Schmid und Stiegler waren punktgleich, Gold ging an den Steinhuder, weil er das finale Rennen mit Buchler gewonnen hatte.

Von Stefan Dinse