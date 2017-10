Basketball

EWE Baskets Oldenburg feiern Sieg in der Champions League

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League den zweiten Sieg nacheinander eingefahren. Gegen Pinar Karsiyaka aus der Türkei gewann der Bundesligist am Mittwoch im niedersächsischen Vechta ohne Probleme mit 96:82 (55:46) und hat sich mit zwei Erfolgen und einer Niederlage in der Gruppe A unter die ersten vier Mannschaften geschoben.