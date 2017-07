Fußball

Die Jubiläums-Saison der 3. Fußball-Liga startet am 21. Juli mit dem Duell zwischen Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC und dem VfL Osnabrück. Die Partie wird um 20.30 Uhr im Wildparkstadion angepfiffen und live in der ARD übertragen.

Leipzig. Das sieht der am Dienstag vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlichte Spielplan vor. Der ersten Spieltag der zehnten Drittliga-Saison geht vom 21. bis 23. Juli über die Bühne.

Die zeitgenauen Ansetzungen der einzelnen Spiele erfolgt in der kommenden Woche. Die SpVgg Unterhaching startet bei Werder Bremen II in die neue Saison. Absteiger Würzburger Kickers tritt beim SV Meppen an.

dpa