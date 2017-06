Die Teilnehmer der 3. Steinhuder Beachtennis Open freuen sich über die gute Atmosphäre am See. © privat

Tennis

Das Turnier begeisterte die rund 60 Teilnehmer. Ein Havelser Mixed Team gewann den Mixed-Wettbewerb. Bei aller Freude über die gute Organisation und den Erfolg auf Sand, gab es auch unerfreuliche Neuigkeiten: Trotz eines Sieges am letzten Spieltag der Nordliga I müssen die Frauen des TSV Havelse absteigen.

Tennis. Der TSV Havelse und der TC Wunstorf haben sich bei den 3. Steinhuder Beachtennis Open wieder als gute Gastgeber präsentiert und den rund 60 Aktiven eine gelungene Veranstaltung dargeboten. Ein Havelser Duo durfte ganz besonders jubeln. Mit ihrem dritten Erfolg in Folge entwickeln sich Corinna Pagano Scorcio und Julian Schneider immer mehr zu Seriensiegern. Im entscheidenden Match setzten sich die beiden gegen ihre Vereinskameraden Sandra Felchner und Dennis Diebel durch.

Bei den Männern war das starke Duo aus Hamburg mit Hannes und Martin Jacobs von der Konkurrenz nicht zu stoppen. „Den zweiten Platz belegten Jan Tobsing und Sebastian Döhler aus Wunstorf“, berichtete Pagano Scorcio, die neben ihrer aktiven Turnierteilnahme auch zum Organisationsteam gehörte. Im Frauendoppel zeichneten sich mit Amelie und Melanie Machunze ebenfalls Spielerinnen aus der Hansestedt aus. Zweite wurden Carina Siegert vom TC TSV Burgdorf mit Marina Burre. „Viele ambitionierte Teams nahmen teil, und nach den anstrengenden Matches waren alle geschafft“, sagte Pagano Scorcio, die sich bereits kurz nach Ende des Turniers auf die nächste Auflage im nächsten Jahr freute. „Bedanken möchten wir uns bei unseren Sponsoren, die uns tolle Preise zur Verfügung gestellt haben“, resümierte die Organisatorin zufrieden.

Der TSV Havelse hat die Sommerrunde in der

Nordliga I der Frauen mit einem 6:3 im Kellerduell gegen den TSV Glinde versöhnlich ausklingen lassen. 2:10 Punkte bedeuteten schließlich Tabellenplatz sechs und doch nicht den letzten Rang. Am Abstieg in die Oberliga änderte dieser Erfolg allerdings nichts mehr. „Diesen Sieg wollten wir uns auf jeden Fall holen. Wir wollten nach den Einzeln in Führung gehen, weil wir im Laufe der Saison noch nicht viele Doppel gewonnen hatten“, erklärte Mannschaftsführerin Meike Schlichte.

Nur das Wetter spielte bei dem Duell nicht besonders gut mit, denn der überwiegende Teil der Begegnungen musste in der Halle ausgetragen werden. Schlichte, die Nummer zwei, legte mit einem glatten 6:3, 6:0 den Grundstein für den Erfolg. Pfannkuche steigerte sich nach einem 1:6 im ersten Satz enorm und überrollte ihre Gegnerin noch mit 6:1, 10:6. Sina-Louisa Müller unterlag im Anschluss mit 2:6, 4:6. Aber die erst 13-jährige Tiziana-Marie Schomburg zeigte sich bei ihrem 6:3, 6:1 kein bisschen müde, obwohl die frischgebackene Landesmeisterin der U 16 aktuell ein enormes Pensum absolviert. In Aurich wartet schon das nächste Turnier auf sie. Johanna Blume setzte den Plan mit ihrem 3:6, 6:2, 10:4 zum 4:2 in die Tat um. Parallel hatte Insa Wickmann im Spitzenduell mit 6:4, 0:6, 5:10 knapp das Nachsehen. „Das war schade, denn Insa ging sehr angeschlagen in das Match. Wir hätten ihr den Erfolg gewünscht, nachdem sie im ersten Satz so gekämpft hatte“, kommentierte Schlichte. Den noch fehlenden Punkt zum Sieg fuhren schließlich Schlichte und Blume im Doppel mit einem 6:0, 6:0 im Eiltempo ein. Sarah Rudolph und Anja-Carina Ditze rundeten die insgesamt gute Teamleistung erfolgreich ab.

Von Martina Emmert