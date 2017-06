Bundesliga

Der Kader wächst bei den Basketballerinnen des TKH – und das Team wird immer internationaler. Der Bundesligist verpflichtete jetzt gleich drei auf einen Schlag

Hannover. Liga Vente stammt aus Lettland und spielte zuletzt in Mailand in der zweiten italienischen Liga. „Das dortige Niveau entspricht in etwa der Leistungsstärke der deutschen Bundesliga“, sagt Doro Richter. Die ehemalige TKH-Spielerin ist nach ihrem Karriereende gemeinsam mit Cheftrainer Rodger Battersby und Assistent David Bunts für die Kaderplanung verantwortlich. Vente sei laut Richter eine große, aber gleichzeitig schnelle Spielerin: „Sie kann unter dem Korb und als Flügelcenter spielen.“

Die zweite Neue ist Snezana Colic (25). Die Serbin spielte mit Budapest zuletzt im Eurocup und soll beim TKH auf der Spielmacher-Position eingesetzt werden. „Sie hat zudem alle Jugend-Nationalteams durchlaufen“, sagt Richter, die sich von der Serbin Tempo im Spiel erhofft. Aus den USA wechselt die 22-jährige Sherranda Reddick nach Hannover. Sie spielte in ihrer Heimat bisher im College-Bereich. „Eine athletische und schnelle Spielerin“, beschreibt Richter. Reddick kann auf dem Flügel spielen.

Damit hat der TKH für die neue Saison schon fünf Neue. Zuvor unterschrieben Flügelspielerin Tessa Stammberger, eine Deutsch-Kanadierin, und die Serbin Ivana Brajkovic für die Centerposition.



Von Carsten Schmidt