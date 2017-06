Inline-Skaterhockey

Bundesligist hat die Pause genutzt und kann bei den Highlandern Lüdenscheid und gegen die Miners Oberhausen auf den kompletten Kader zurückgreifen.

Inline-Skaterhockey. In die Wedemark-Sporthalle kehrt an diesem Wochenende wieder der Bundesliga-Alltag ein. Nachdem die Bissendorfer Panther jüngst im Nachwuchsbereich bei den Schülern ihren europäischen Nachbarn erneut gezeigt haben, ein großes Turnier großartig organisieren zu können, sind nun wieder die Männer des Clubs dran, auf nationaler Ebene das Beste herauszuholen. Was zurzeit heißt, bis zum letzten Spieltag am 9. September genügend Punkte zu sammeln, sodass sie anschließend mit den Play-offs noch die eine oder andere Begegnung mehr in Mellendorf haben, auf die man sich besonders freuen kann.

Seit dem bislang letzten Auftritt der Panther bei den Miners Oberhausen ist knapp ein Monat vergangen; am Sonntag (16 Uhr) gibt es für sie daheim gegen diesen Gegner nun die Chance, sich für die 5:6-Niederlage nach Penaltyschießen zu revanchieren. Zuvor müssen die Schützlinge der Trainer Lenny Soccio, der gerade aus dem Urlaub bei seinen Eltern in Kanada zurückgekehrt ist, und Darian Abstoß aber noch die Aufgabe bei den Highlandern Lüdenscheid lösen, die am Sonnabend (18 Uhr) ansteht. Sechs Punkte, die zu vergeben sind und die die Panther sehr gut brauchen könnten. Nach Stand der Dinge gehören sie zu fünf Clubs, die um die Play-off-Plätze sieben und acht kämpfen.

Das ist aber nur ein Zwischenstand, es kann sich in den nächsten Wochen noch einiges verändern vor dem Hintergrund, dass die Panther an diesem Wochenende erst bei der Hälfte der Punktrunde angelangt sind. Und die Mannschaft dürfte fit sein. „Wir haben keine große Pause eingelegt. Wir waren viel in Bewegung und haben hart gearbeitet“, sagt Abstoß. Zumal es dabei wohl nicht zuletzt darum ging, vorsorglich Kondition zu tanken. Schließlich müssen die Panther in den Sommerferien, in die immerhin sechs Bundesliga-Partien fallen, auch wieder viele Trainingseinheiten planen, bei denen sie ohne Halle auskommen müssen.

Während beim heutigen Gegner aus Lüdenscheid mit Joachim Könning ein Spieler mit sofortiger Wirkung zurück zu den Duisburg Ducks gewechselt ist und die Highlander von einem „schweren Schlag“ sprechen, können die Panther aus dem Vollen schöpfen. Auch Chris Otten, der aufgrund von Leistenproblemen zuletzt pausiert hat, wird laut Abstoß wieder mit auflaufen.

Von Dirk Herrmann