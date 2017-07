STARTKLAR: Artur Mann hat sich mit Trainer Reza Zahirinasab auch im Power House in Hannover auf den Kampf vorbereitet.

Dieser Mann ist bereit

Abgehoben ist Artur Mann nicht. Auch, wenn das so nach einem Zitat im Internet-Portal „Boxen1“ den Anschein macht. „Alles nur eine reine PR-Aktion“, erklärt der Profi-Boxer aus Hannover vor seinem Kampf um den WBO International Title. Seine Konzentration gilt ganz alleine dem Duell mit Leon Harth in Ludwigshafen am Samstag. Die Hochzeit eines Kumpels ist kein Thema.