Die erste Nacht ohne Grischa Niermann

Der schönste Erfolg in der Geburtsstadt: Grischa Niermann (rechts) führt 2007 das Fahrerfeld bei der Nacht von Hannover an. Er gewinnt das Hauptrennen rund um die Markthalle vor Linus Gerdemann und Stefan Schumacher. © dpa)

Radsport

Der Hannoveraner erinnert sich gern an seinen Sieg 2007. Er verschweigt aber auch nicht die Schattenseiten seiner Karriere.

Hannover. Kann das Wetter die Nacht von Hannover gefährden. „Nein“, sagt Grischa Niermann, und der 41-Jährige muss es wissen. Niermann ist seit 1997 bei allen Rennen in der hannoverschen Innenstadt dabeigewesen – bis 2011 als Aktiver und beim Neustart 2016 als Sportlicher Leiter. „Die Prognose ist recht gut, und sollte es regnen, stört es die Zuschauer mehr als die Rennfahrer.“ Nur bei Kälte und Schnee gebe es Absagen, ergänzt Niermann. Und solche Kapriolen wird der aktuelle Sommer kaum in petto haben.

Niermann selbst kann am Sonnabend nicht das Rennen in seiner Geburtsstadt verfolgen – erstmals seit 20 Jahren. Seit 2017 ist er Sportlicher Leiter des LottoNL-Jumbo-Teams, dessen Fahrer an der Tour de France teilgenommen haben (Dylan Groenewegen gewann die Schlussetappe in Paris) und nun bei der Polen-Rundfahrt gefordert sind. „Es gehört zu meinem Job, dass ich da beim Team vor Ort bin“, sagt Niermann. Deshalb nimmt er im Organisationsteam der Nacht von Hannover eine weniger aktive Rolle ein, unterstützt aber Veranstalter Eichels-Event mit Rat und Tat.

Niermann ist stolz darauf, dass am Sonnabend der fünfmalige Etappensieger der Tour 2017, Marcel Kittel, seine Zusage für Hannover gegeben hat. „Es sind drei World-Tour-Rennen am Wochenende, da war es unheimlich schwer, starke Fahrer zu verpflichten.“ Und von Duellen der Topprofis lebten die Rennen, an denen Niermann selbst teilgenommen hat. Da gab es die Zweikämpfe von Erik Zabel und Mario Cipollini sowie die Siege von Jan Ullrich. Auch Niermann trug sich in die Ehrenliste ein – vor zehn Jahren passierte er als Erster den Zielstrich vor der Markthalle unter dem Jubel der zahlreichen Zuschauer, die seinen Namen riefen. „Es war ein sehr schöner Erfolg, gerade weil er mir in der Heimat gelungen ist und weil man mich kennt“, sagt Niermann. „Aber ein Rundfahrt-Erfolg zählt doch mehr.“ In dieser Kategorie verbucht der Hannoveraner den Sieg bei der Niedersachsen-Rundfahrt 2001 sowie Rang 24 als bestes Ergebnis bei neun Tour-de-France-Teilnahmen.

Niermann steht aber auch zu den Schattenseiten seiner Karriere: Anfang 2013 gestand er, selbst zeitweise das Dopingmittel Epo eingenommen haben. „Es war richtig, reinen Tisch zu machen“, sagt er. Und diese eigene Erfahrung mit Doping nutzte er bei seinen Tätigkeiten im Rabobank-Nachwuchsteam und in seinem jetzigen Rennstall, um die aktuelle Generation vor nicht erlaubten Hilfsmitteln zu warnen. „Wir haben Fehler gemacht, zu denen wir stehen müssen“, sagt Niermann. „Ich würde aber im Radsport nicht mehr arbeiten, wenn sich das Umfeld nicht geändert hätte.“

Für Niermann ist es deshalb auch ein Glücksfall, dass mit Kittel der Protagonist der neuen dopingfreien Generation in Hannover um den Sieg mitfährt. „Der Radsport kommt aus dem Tal allmählich heraus, das zeigt der Zuschauerzuspruch beim Prolog in Düsseldorf“, sagt Niermann. „Aber eine Euphorie gibt es in Deutschland wohl erst wieder, wenn ein neuer Ullrich um den Toursieg mitfährt – ein sauberer natürlich“, sagt Niermann.

Für die Nacht von Hannover hat er einen anderen Wunsch: „Ein Sprintergipfel mit Kittel, André Greipel und John Degenkolb – das wäre ein tolles Rennen.“

Von Carsten Schmidt