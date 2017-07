Die Stars der „Nacht“ rollen an

Radsport

Sonnabend steigt die „Nacht von Hannover“ – das Radspektakel mitten in der City vor dem Neuen Rathaus. Mit dabei sind zwei Stars der gerade zu Ende gegangenen Tour de France: Christian Knees ist Edelhelfer von Tour-Sieger Chris Froome aus dem Sky-Team. Sprint-König Marcel Kittel gewann fünf Etappen – bis zu seinem Sturz.

Hannover. Er hält dem Superstar den Rücken frei, trägt Wasser für ihn, hält Fluchtgruppen auf, gibt ihm Windschatten, führt ihn zur Not wieder ans Feld heran und schirmt ihn gegen Attacken der Konkurrenz ab. Christian Knees macht praktisch alles für seinen Boss. Knees ist Edelhelfer im Team Sky von Tour-Sieger Christopher Froome. Drei Wochen lang begleitete der 36-Jährige den Briten durch Frankreich. Belohnung: In Paris durfte sich Knees zusammen mit Froome feiern lassen, stand sogar ganz oben auf dem Treppchen. Denn Sky gewann auch die Team-Wertung der Tour. Auf der letzten Etappe prostete Knees sich mit Froome zu – mit einem Glas Rosé-Champagner.

Am Sonnabend rollt Knees auch hier durch die Straßen – der Bonner ist einer der Stars bei der „Nacht von Hannover“. Dann ganz ohne Teamorder – als sein eigener Chef. Dabei hat er gar kein Problem, sich als Froomes „Bodyguard“ in den Dienst des Stars und der Mannschaft zu stellen. „Ohne uns Helfer kann kein Top-Fahrer Rennen wie die Tour gewinnen“, erklärt Knees, der 2012 auch schon Bradley Wiggins zum Tour-Sieg eskortiert hatte. Knees kennt seine außerordentlichen Fähigkeiten: „Ich weiß, dass ich mit meiner Erfahrung sicherlich einer der besten Domestiken in der Szene bin. Ich habe gelernt, ein Rennen lesen zu können. Ich bin ein Teamplayer.“

Sein härtester Konkurrent in Hannover: Top-Sprinter Marcel Kittel (29). Der fünfmalige Etappengewinner der Tour 2017 erholt sich gerade noch nach seinem sturzbedingten Ausstieg von der Tour. Kittel sagte sogar zwei Rennen in Belgien und Holland diese Woche ab. „Stand jetzt wird er dann am kommenden Freitag bei einem Steherrennen in Erfurt wieder in das Geschehen eingreifen und dann am Wochenende in Hannover und Bochum starten“, erklärte Kittel-Manager Jörg Werner. Die Verletzungen würden gut verheilen, meinte Kittel am Wochenende.

Kittel und Knees sind die einzigen internationalen Stars der „Nacht“. Am selben Wochenende findet ein Weltcup-Rennen in London statt. Für die „Nacht“-Organisatoren war es also schwierig, Stars in großen Mengen nach Hannover zu locken. Noch suchen sie den Markt nach freien, bezahlbaren Fahrern ab. Für Kittel mussten sie nach NP-Informationen einen niedrigen fünfstelligen Betrag berappen. Ein Schnäppchen – denn durch die fünf Etappensiege hat Kittel seinen Marktwert enorm gesteigert.

Von Simon Lange