Sein Einsatz ist fraglich: Der Bissendorfer Maxim Faber (Mitte) hat sich in Essen eine Kapselverletzung am Finger zugezogen. © Bork

Inline-Skaterhockey

Den bislang letzten Sieg in der Bundesliga haben die Bissendorfer Panther am 20. Juni gegen den Crefelder SC eingefahren – und zu dem reist das Team des Trainerduos Darian Abstoß/Lenny Soccio am Sonnabend.

Inline-Skaterhockey. Die Saison verläuft für die Bissendorfer Panther bislang alles andere als nach Wunsch. Seit dem vergangenen Wochenende sind die Duisburg Ducks in der Bundesliga-Tabelle wieder an ihnen vorbei auf Rang acht und damit auf den von den Panthern ersehnten Play-off-Platz geklettert. Und von hinten haben die Sauerland Steel Bulls ebenfalls vor einer Woche den Rückstand auf einen Zähler verkürzt. Über die Bedeutung des 14. Bissendorfer Saisonspiels am Sonnabend um 19 Uhr beim Crefelder SC muss also nicht lange diskutiert werden.

Sein Team habe in den zurückliegenden zwei Wochen intensiv weitergearbeitet, sagt Trainer Darian Abstoß. Und dazu gehörte unter anderem auch die Fehleranalyse der vergangenen vier Spiele. Seit 240 Minuten warten die Panther auf einen Sieg, nach drei Penaltyniederlagen gegen die Miners Oberhausen und die Highlander Lüdenscheid in Folge folgte vor zwei Wochen ein 5:10 gegen den Tabellenzweiten SHC Rockets Essen. „Wir müssen weiterspielen, wenn wir in Führung liegen, und nicht den Ball sinnlos nach vorne hauen“, fordert Abstoß. Mit kühlem Kopf soll es also zurück in die Erfolgsspur und auf die Play-off-Plätze gehen. „Wir müssen die Ruhe bewahren und so weiterspielen wie zuvor, dann brauchen wir uns auch in Krefeld nicht zu verstecken.“

Der Gastgeber steht mit 24 Punkten im gesicherten Mittelfeld und damit dort, wo sich die Bissendorfer in den vergangenen Spielzeiten in schöner Regelmäßigkeit aufgehalten haben. „Vielleicht sind das auch die Folgen unseres kleinen Umbruchs im Sommer“, mutmaßt Abstoß und fügt hinzu: „Dass es nicht so läuft, wie wir das gern hätten, ist klar. Aber auch solche Erfahrungen muss man machen.“

Vielleicht ist die bislang letzte Begegnung gegen den Crefelder SC ein kleiner Mutmacher für die Bissendorfer: Am 20. Juni feierten die Panther in eigener Halle gegen diesen Gegner den bislang letzten Sieg (9:3). „Nach der Leistung bei uns frage ich mich, warum die Crefelder dort stehen, wo sie stehen, aber sie haben ihre Punkte halt geholt und wir nicht“, sagt der Trainer.

In personeller Hinsicht sieht es bei den Gästen nicht so schlecht aus, wie man es in den Sommerferien vielleicht vermuten könnte. Jan Pries, Tom Strasser und Marc Wedemeyer sind im Urlaub. Erst kurzfristig soll über den Einsatz von Max Faber entschieden werden, der sich in Essen eine Kapselverletzung im Finger zugezogen hat. „Der Finger steht schief“, berichtet Abstoß. „Am Ende wird er nach dem Gespräch mit dem Arzt selbst entscheiden.“

Von Christoph Hage