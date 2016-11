Wolfsburgs Daniel Didavi nimmt einen Ball an. © Sebastian Gollnow/Archiv

Fußball

Didavi zurück im Wolfsburger Mannschaftstraining

Der VfL Wolfsburg hofft auf ein Comeback von Daniel Didavi am Samstag in Freiburg. Der zuletzt verletzte Profi ist am Dienstag ins Mannschaftstraining des niedersächsischen Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt.