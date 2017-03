Lennert Hauschild reitet bei einem Turnier. © Daniel Reinhardt/Archiv

Pferdesport

Deutsche Springreiter dominieren in Braunschweig

Außenseiter Lennert Hauschild aus Vierden hat beim internationalen Drei-Sterne-Springturnier in Braunschweig das Hauptspringen gewonnen. Auf Caivano blieb Hauschild am Samstag im Stechen des Championats von Braunschweig in 33,14 Sekunden fehlerfrei.