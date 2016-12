Leichtathletik

Deutsche Meisterschaften im Halbmarathon 2017 in Hannover

Die deutschen Meister im Halbmarathon werden 2017 in Hannover ermittelt. Die Titelkämpfe finden im Rahmen des Hannover-Marathons am 9. April 2017 in der niedersächsischen Landeshauptstadt statt.