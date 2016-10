Handball

Nur zwei Tage nach dem überzeugenden 32:18-Sieg gegen den EM-Zweiten Spanien haben Deutschlands Handballerinnen das nächste Testspiel gegen den gleichen Gegner verloren.

Lingen. Zwei Monate vor Beginn der Europameisterschaft unterlag die Auswahl von Bundestrainer Michael Biegler Spanien am Sonntagmittag in Lingen mit 24:27 (11:14). Vor 1583 Zuschauern in der Emslandhalle war Kapitänin Anna Loerper mit sechs Treffern beste deutsche Werferin.

Hauptgrund für die Niederlage war die schwache Chancenverwertung. Die deutsche Mannschaft kämpfte sich immer wieder heran, zeigte in den entscheidenden Phasen aber Nerven. Die beiden letzten EM-Tests absolvieren die deutschen Handballerinnen am 26. und 27. November in Hamm/Westfalen und in Trier gegen EM-Gastgeber Schweden.

dpa