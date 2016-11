Fußball

Mehr als 1,2 Millionen Euro hat der Einsatz der niedersächsischen Landespolizei beim brisanten Fußball-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 gekostet.

Hannover/Braunschweig. "Dabei handelt es sich um die Kosten der Einsatzstunden am Sonntag, also ohne die Vorphasen sowie Vor- und Nachbereitungen", teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Donnerstag mit.

Auch die Kosten für die Arbeit der Bundespolizei seien in dem Betrag nicht enthalten. Diese schätzt die "Neue Presse" (Donnerstagsausgabe) auf zusätzliche rund 300 000 Euro. Insgesamt waren am vergangenen Sonntag etwa 2600 Landes- und Bundespolizisten bei dem Zweitligaspiel im Einsatz. Die Partie verlief weitgehend friedlich.

Allerdings gehört die jüngste Begegnung zwischen den beiden Erzrivalen noch nicht zu den teuersten. Beim Aufeinandertreffen im April 2014 in Hannover kostete allein der Einsatz der Landespolizei rund zwei Millionen Euro.

dpa