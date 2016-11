Springreiter Andreas Kreuzer reitet auf Calvilot in Aachen. © Friso Gentsch/Archiv

Pferdesport

Der deutsche Meister reitet in Oldenburg

Ein Dutzend internationaler Topreiter startet von Donnerstag an beim Dressur- und Springturnier in Oldenburg. Zu den Startern zählen der deutsche Meister Andreas Kreuzer und Philipp Weishaupt, der in diesem Jahr den Großen Preis von Aachen gewann.