Handball

Die vergangenen Spielzeit war eine überaus erfolgreiche. Mit ihrem eingespielten Kader will Trainerin Susanne Schaper nach dem Aufstieg aus der Regionsoberliga nun auch eine Klasse höher für Furore sorgen. Im Juni dürfen ihre Spieler allerdings noch die Füße hochlegen.

Uetze. Die Handballer des VfL Uetze haben in der zurückliegenden Saison gleich mehrere Gründe zum Feiern gehabt. Zunächst hat die Mannschaft in der Regionsoberliga 2 den Staffelsieg errungen. Damit verbunden war zugleich der Aufstieg in die Landesliga, die sechst-höchste Spielklasse.

Doch damit nicht genug: In zwei spannenden Spielen gegen die HSG Exten-Rinteln, dem Titelträger der Parallelstaffel, machte schließlich ein mehr geworfenes Tor den Unterschied aus. Damit hat sich der VfL auch noch zum Regionsmeister gekürt. „Dieser Erfolg hat allem noch die Krone aufgesetzt“, sagte Trainerin Susanne Schaper, die das Team zusammen mit Jörg Krüger an der Seitenlinie betreut.

Seit fünf Jahren steht Schaper ihrer Sieben als Übungsleiterin vor – und das mit großem Erfolg. Unter ihrer Führung gelang im ersten Jahr der Aufstieg in die Regionsliga. Allerdings war das nur eine Durchgangsstation, denn am Ende stieg die Riege erneut auf. Hinter dem Nachbarn und Rivalen Friesen Hänigsen reichte der zweite Platz, um den Sprung in die Regionsoberliga zu schaffen.

Drei Jahre lang war der Ausgang des Derbys wichtiger als die Platzierung in der Liga. Stets gut gefüllte Sporthallen untermauerten das große Interesse an den Duellen. Damit ist es nun allerdings erst einmal vorbei. Nach den gemeinsamen Jahren in der Regionsoberliga gehen der VfL und die Friesen getrennte Wege. „Mit dem Aufstieg in die Landesliga haben wir unser großes Ziel erreicht“, sagt Schaper. „Ich bin mir sicher, dass meine Mannschaft stark genug ist, auch eine Liga höher zu bestehen.“

Sie sei „unglaublich stolz“, dass in ihrer Riege vorwiegend „Uetzer Jungs“ spielen. Lediglich Torwart Marco Pagel reist regelmäßig aus Wolfsburg an. „Aber der ist schon so lange bei uns, der zählt schon längst als Uetzer“, erklärt sie augenzwinkernd. Das Team bleibt in der Landesliga beisammen, das Gesicht der Mannschaft ändert sich nicht. „Und das ist auch gut so. Wir spielen seit einigen Jahren zusammen, sind dadurch eine eingespielte Truppe.“

Der VfL macht den Juni über noch Pause, um sich danach mit Ehrgeiz in das Abenteuer Landesliga zu stürzen. Der Handballverband hat kürzlich den vorläufigen Spielplan veröffentlicht. Demnach beginnen die Schaper-Schützlinge am ersten Septemberwochenende beim TuS GW Himmelsthür. Eine Woche später gibt es das Heimdebüt gegen den Hannoverschen SC. Die Gegner sind etablierte Mannschaften der Landesliga – es könnte einen ersten Fingerzeig geben, wie der Aufsteiger in neuer Umgebung zurechtkommt.

Mit diesem Kader geht der VfL Uetze in die neue Spielzeit: Christian Jäger, Marco Pagel, Sören Hoffmann (alle Torhüter), Philipp Lackinger, Jonas Wietfeld, Wilko Margraf, Thorben Wietfeld, Dennis Jünemann, Kai Wietfeld, Niklas Benefeldt, Maximilian Kelpe, Jan Wietfeld, Torben Schnell, Hendrik Harms, Marten Liefke

Von Volker Klein