Der SC Hemmingen-Westerfeld schmettert sich an die Spitze

Tischtennis

So kann die Saison für den Sport-Club gern weitergehen: Durch ein eindrucksvolles 9:0 gegen den TSV Heiligenrode und ein 9:5 gegen die SG Lenglern hat das Team von Burghard Oestreich Platz eins in der Verbandsliga Süd erobert.

Hemmingen-Westerfeld. Mit zwei deutlichen Siegen haben die Männer des SC Hemmingen-Westerfeld Platz eins in der Verbandsliga Süd erobert. Es war in der Tat ein Sturm an die Tabellenspitze, denn das Team von Burghard Oestreich fertigte den TSV Heiligenrode mit 9:0 ab und ließ tags drauf ein 9:5 gegen die SG Lenglern folgen. „Das Spiel gegen die Heiligenroder geriet etwas überraschend zu einer derart einseitigen Angelegenheit. Es war bereits nach gut zwei Stunden beendet“, berichtete Hemmingens Trainer.

In den wenigen engen Momenten in dieser Partie legten die Gastgeber eine Schippe drauf, unter anderem entschieden Stefan Schreiber/Serdal Ceylan ihr Doppel mit 6:11, 11:6, 11:4, 9:11, 11:8 zum 3:0 für sich. Martin Scholz quittierte nach 2:0-Satz-Führung gegen André Nieber zwar den Ausgleich, setzte sich aber ebenfalls im fünften Abschnitt durch. „Besonders das obere Paarkreuz mit Niklas Otto und Guido Hehmann hat überzeugt“, betonte Oestreich, der im zweiten Spiel des Wochenendes deutlich mehr zittern musste. Gegen die Gäste aus Lenglern bekamen die Hemminger vor allem im vorderen Paarkreuz Steine in den Weg gelegt. Lediglich Defensivass Otto tat sich mit einem 11:9, 11:8, 2:11, 11:9 gegen Justas Galatiltis zum wichtigen 7:3 hervor. „Während Guido mit den vielen harten Top- und Sidespins des Linkshänders überhaupt nicht zurechtkam, lieferte Niklas eine Galavorstellung ab“, lobte Oestreich.

Der Sport-Club war anfangs sogar mit 2:3 in Rückstand geraten. Einer der Siege ging auf das Konto von Otto/Hehmann, die beim 9:11, 11:9, 9:11, 11:9, 11:5 jedoch um ihre weiße Weste bangen mussten. „Die beiden brauchten länger, um ihre Abwehr sicher zu gestalten. Zeitweise schien das Spiel schon verloren“, sagte Oestreich. Als spielentscheidend entpuppte sich darüber hinaus das 11:5, 12:14, 10:12, 11:9, 13:11 von Ceylan gegen René Knabe. Auch Claus Gottschlich wusste zu überzeugen.

Tiefenentspannte Steckrüben

Von ganz oben grüßt auch der FC Bennigsen, der die Tabellenführung in der Bezirksoberliga Nord durch das 9:3 gegen den TuS Bothfeld verteidigt hat. 10:0 Punkte nach fünf Spielen – so kann es nach dem Geschmack der Steckrüben weitergehen. „Bei den Bothfeldern fehlte Sascha Ottow noch verletzt. Wir sind in dieser Saison in allen Paarkreuzen derart ausgeglichen besetzt, dass wir auch bei einem eher untypischen 1:3 vorne noch ganz entspannt waren“, erklärte Spitzenspieler Holger Pfeiffer, der sich mit 3:0 gegen Frank Wulfes durchsetzte, allerdings gegen Thomas Jendrich mit 11:7, 2:11, 11:7, 7:11, 9:11 den Kürzeren zog. „Die Chancen lagen da bei 50:50, der fünfte Satz war bis zuletzt auf der Kippe. Aber die Niederlage ging in Ordnung“, resümierte Pfeiffer. Lennart Schumann machte schließlich mit einem 11:8, 5:11, 11:4, 13:15, 11:7 den Sack zu.

Aufsteiger SC Hemmingen-Westerfeld II trotzte dem Absteiger SSV Langenhagen nach 4:13 Stunden Kampf ein 8:8 ab. Die Gastgeber waren sogar einem doppelten Punktgewinn sehr nahe, doch Vincent Lorenz und Patrick Schiege unterlagen jeweils mit 12:14 im fünften Abschnitt. Markus Schulze und Schiege zogen dann im finalen Doppel mit 5:11, 17:15, 8:11, 8:11 den Kürzeren. Uwe Heuer und Arnd Wesche überzeugten mit jeweils zwei Einzelsiegen.

Den ersten doppelten Punktgewinn in dieser Saison bejubelte die Hemminger Zweitvertretung beim 9:3 gegen das Schlusslicht TTV 2015 Seelze III. Nach einem 1:2 in den Doppeln waren vor allem die beiden 3:2-Erfolge von Knut Goebel und Markus Schulze gegen die Nummer zwei der Gäste, Yannik Müller, von Bedeutung. Für den finalen Sieg zeichnete Thomas Windheim in vier Sätzen verantwortlich.

Für die Frauen des TSV Hachmühlen reichte es in der Bezirksoberliga Süd lediglich zu einem 7:7 gegen den Aufsteiger TSV Fuhlen II. Der 0:2-Schock in den Doppeln wurde bis zur 3:2-Führung gut verdaut. Eine glänzend aufgelegte Nummer drei der Gäste, Greta Krause, durchbrach jedoch immer wieder den Lauf der Hachmühlerinnen. Annika Söffker markierte bei den Gastgeberinnen als beste Spielerin drei Einzelpunkte.

Von Martina Emmert