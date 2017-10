Der Rhythmus stimmt bei Machens

Rollstuhltanzen

Der Hannoveraner gewinnt WM-Silber in der Solokonkurrenz. Den Titel verpasst er nur um einen Punkt.

Hannover. Erik Machens tanzt mit Leidenschaft. Und der 33-Jährige reist häufig zu Wettkämpfen – wie jetzt zur Weltmeisterschaft im belgischen Malle. „Ich denke von Turnier zu Turnier“, sagte der aus Hannover stammende Sportler einmal – und diese Devise verhalf ihm zu drei Siegen bei internationalen Turnieren in Deutschland und Polen sowie zur WM-Silbermedaille in Flandern.

Diese Aktivität steht keinesfalls im Widerspruch dazu, dass Machens von Geburt an querschnittsgelähmt ist. Der Sportler, der für den TSC in Hannover startet, bewegt sich mit seinem Rollstuhl auf der Tanzfläche rhythmisch, ausdrucksstark – und allein. „Das ist Zufall“, sagt Machens. Im Augenblick fehlt ihm die geeignete Sportpartnerin. Vor sechs Jahren wurde er gemeinsam mit Andrea Borrmann zu „Niedersachsens Behindertensportlern des Jahres“ gekürt, beide gewannen damals WM- und EM-Bronze, obwohl sie erst ein Jahr gemeinsam trainiert hatten. Als Borrmann aus beruflichen Gründe die Leistungssportkarriere beendete, startete Machens solo mit noch größeren Erfolgen. 2014 wurde er Europameister in der Klasse 2, danach folgten zweimal WM- und einmal EM-Silber. In Malle war es besonders knapp: „Ein Punkt fehlte“, erzählt Machens. Dieses Quäntchen besser war nach fünf Tänzen (Langsamer Walzer, Tango, Rumba, Samba, Jive) der Ukrainer Ivan Sivak.

Der zweite Platz macht den Sportler, der als freiberuflicher Grafikdesigner in Osnabrück wohnt und arbeitet, aber auch stolz. „Mit 18 Teilnehmern war die Konkurrenz so stark wie nie zuvor besetzt“, sagt er. „Ich habe den amtierenden Europameister sowie starke Asiaten und Amerikaner hinter mir gelassen.“

Machens hat sich in der Weltklasse etabliert, auch weil er viel fürs Training investiert hat. „Ich habe in München regelmäßig mit meinem Coach gearbeitet“, sagt er. Ansonsten bereitet er sich in Osnabrück und in Rheine auf die Wettkämpfe vor. Das ist besser vereinbar mit seiner beruflichen Tätigkeit.

Den Lebensunterhalt mit seinem Sport bestreiten kann Machens nicht. „Ich habe diverse Show-Auftritte“, sagt er. Aber die Nachfrage sei eher begrenzt.

Werbung für seinen Sport gelingt Machens dagegen in Rheine, seinem Trainingsort. Dort übt er nicht nur selbst, sondern gibt auch Unterricht im Rollstuhltanz. Und dort wächst das Interesse – auch unter „Fußgängern“.

Von Carsten Schmidt