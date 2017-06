Kanupolo

Spannende Action auf dem Maschsee: An diesem Sonnabend und Sonntag (24. und 25. Juni) messen sich die besten Teams im Kanupolo und spielen die norddeutsche Meisterschaft aus. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu der Veranstaltung.

Hannover.

Wie wird gespielt?

Schüler, Junioren, Damen und Herren suchen auf dem Maschsee den neuen norddeutschen Meister. Bei den Herren sind 16 Teams in vier Gruppen am Start. Da es zu wenige Anmeldungen für einen U-21-Wettbewerb gab, wird dieser nicht se­parat ausgespielt – daher nehmen an der Herrenkonkurrenz zwei Nachwuchsteams teil. Die Damen, Junioren und Schüler spielen jeweils mit fünf Teilnehmern um den Sieg. Jeder tritt dabei gegen jeden an. Insgesamt gehen 17 Vereine mit rund 250 Sportlern an den Start.

Welche hannoverschen Teams sind dabei?

Der ausrichtende Club KG List ist der einzige, der in allen Turnierklassen eine Mannschaft gemeldet hat. Der KC Limmer ist bei den Damen, Herren und Schülern vertreten, der RSV Hannover bei den Herren und in der Jugend. Aus der Region kommt eine Schülermannschaft des Calenberger Canoe-Clubs aus Barsinghausen. Kurios: Die U 21 der KG List geht als Afrikameister an den Start. Im Vorjahr leistete die Mannschaft Entwicklungshilfe und brachte zehn Kanus nach Windhuk in Namibia und gewann die offene afrikanische Meisterschaft.

Wer sind die Favoriten?

Titelverteidiger bei den Frauen ist Bundesligist KG List. Die Mannschaft von Trainer Eike Müller ist sich sicher, den Erfolg zu wiederholen. „Ich bin davon überzeugt, dass wir das schaffen“, sagt Torjägerin Svenja Schaeper. Die Nationalspielerin kann allerdings selbst nicht dabei sein, weil sie mit dem Nationalteam dieses Wochenende beim Europapokalturnier im belgischen Mechelen startet. Vorjahressieger bei den Herren ist der Göttinger PC, der gleich mit zwei Teams nach Hannover kommt und gute Chancen hat, den Triumph zu wiederholen.

Wann finden die Wettbewerbe statt?

Los geht es Sonnabend ab 8 Uhr. Die Wettbewerbe der Schüler, Jugend, Damen und Herren finden parallel statt. Die letzten Spiele des Tages werden um 18.30 Uhr angepfiffen. Am Sonntag beginnen die Spiele erneut um 8 Uhr. Das Schülerfinale be­ginnt um 12.40 Uhr, das Ju­gendfinale folgt um 13.15 Uhr. Die Damen kämpfen ab 13.50 Uhr um den norddeutschen Titel, die Herren sind ab 14.25 Uhr in ihrem Finale auf dem Wasser. Die Siegerehrungen folgen um 15.30 Uhr.

Wo finden die Spiele genau statt?

Auf dem Maschsee befinden sich am Nordufer drei parallel angeordnete Spielfelder. Zu­schauer können das Geschehen dort ideal verfolgen – na­türlich kostenlos.

Wer qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft?

Da es für die deutsche Meisterschaft auf dem Baldeneysee in Essen (10. bis 13. August) nicht genügend Starter gibt, berechtigt bereits für Schüler und Jugend die Teilnahme an der norddeutschen Meisterschaft zum Start in Essen. Bei den Damen und Herren nehmen die Bundesligisten an der deutschen Endrunde teil.

Wer organisiert das Turnier?

Technischer Leiter ist Bundesligaspieler Felix Junge vom RSV Hannover. Aktuell gehört er dem B-Kader des Nationalteams an. Organisationschef Hans Kürsten von der KG List ist im Liga-Spielbetrieb verantwortlich für die EDV-Abläufe in den Bundesligen der Damen und Herren.

Gibt es ein Rahmenprogramm?

Nein, die alle 35 Minuten beginnenden Begegnungen sollen laut Organisator Hans Kürsten für genügend Unterhaltung sorgen.

Von Rainer Hennies