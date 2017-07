Der Gewinner darf gegen die Recken testen

Handball

Es geht um die gute Sache beim Handball-Turnier des MTV Großenheidorn in der Wunstorfer Aue-Halle. Drei Mannschaften streiten beim ersten Teil des Wettbewerbs darum, eine deutlich kniffligere und überaus reizvolle Aufgabe lösen zu dürfen. Der Erstplatzierte darf sich am Sonntag um 16 Uhr mit Erstligist TSV Hannover-Burgdorf messen.

Handball. Es geht wieder aufs Parkett – und zum Auftakt sind sogar die Recken von Erstligist TSV Hannover-Burgdorf dabei. Sonnabend und Sonntag steht ein Männer-Handballturnier zugunsten des Vereins krebskranker Kinder Hannover auf dem Programm. Ausrichter ist die Stadt Wunstorf, Ideengeber und Organisator ist Jürgen Nagel unter tatkräftiger Mithilfe erfahrener Großenheidorner Handball-Experten.

Am Sonnabend kommt es in der Aue-Sporthalle in Wunstorf zum Aufeinandertreffen der Lokalrivalen MTV Großenheidorn, HSG Schaumburg Nord und HV Barsinghausen. Zunächst messen sich um 14 die Seeprovinzler und Barsinghäuser. Anschließend spielen ab 16.15 Uhr der HV Barsinghausen gegen die Schaumburger und abschließend ab 18.30 Uhr der MTV Großenheidorn gegen die HSG Schaumburg Nord. Der Gewinner dieser Serie trifft am Sonntag um 16 Uhr auf die Burgdorfer – gewissermaßen als Belohnung.

Seit zwei Wochen sind die MTV-Herren wieder im Training. „Der Schwerpunkt liegt derzeit im konditionellen Bereich, spielerisch haben wir noch nichts gemacht“, sagt Trainer Marc Siegesmund. Das Turnier kommt aus seiner Sicht etwas zu früh. „Aber wenn es um eine Benefizveranstaltung geht, sollte man sich dafür nie zu schade sein und alles geben“, ergänzt der Übungsleiter.

Der Coach geht mit seinem Team ohne großen Erwartungsdruck in das Turnier. Personell sieht es gut aus. Gerrit Otte ist noch im Urlaub und Björn Öttermann beruflich verhindert, dafür sind die restlichen Akteure einsatzfähig. Siegesmund will auch den Nachwuchskräften Tim Bretz, Florian Degner und Jesse Jagemann Spielanteile geben.

Gespannt dürfen die Zuschauer zudem auf die Rückkehr von Thorben Buhre sein, der nach längerer Zeit seine erste Partie im Trikot der Großenheidorner bestreiten wird. Ebenfalls sein Debüt feiert Kreisläufer Benno Hillebrandt, der von der HSG Nienburg zu den Seeprovinzlern gewechselt ist. Beide Akteure wollen mit ihren neuen Mitstreitern Spielpraxis sammeln.

Bevor am Sonntag der Sieger auf die Recken aus Hannover trifft, wird sich ab 11 Uhr die A-Jugend von GIW Meerhandball mit den Männern des TuS Altwarmbüchen messen. Um 13 Uhr kommt es zum Frauen-Duell zwischen Landesligist MTV Großenheidorn und dem Oberliga-Absteiger HSG Hannover-West.

Von Hartmut Butt