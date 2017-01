Fußball

Der bisherige Katar-Legionär Ashkan Dejagah kann Vorbehalte gegen die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2022 in dem arabischen Emirat verstehen. "Es ist schon komisch.

Wolfsburg. Es ist nicht gerade groß dort. Natürlich stellt man sich die Frage, wie das alles funktionieren soll", sagte der 30 Jahre alte Bundesliga-Rückkehrer am Dienstag nach seiner Vorstellung beim VfL Wolfsburg.

Dejagah stand seit 2014 bei Al-Arabi aus Doha in Katar unter Vertrag, spielte dort aber zuletzt fast ein Jahr nicht mehr. Der VfL, bei dem er zwischen 2007 und 2012 bereits gespielt hatte, nahm ihn bis zum Saisonende ablösefrei unter Vertrag. "Es ist nicht einfach da. Wir haben viel Druck gehabt", sagte Dejagah zu seiner Zeit in Doha. Im Hinblick auf die umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Katar sagte Dejagah dennoch: "Aber die kriegen das schon hin."

dpa