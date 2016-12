Handball

Die Handball-Europameisterschaft der Frauen in Schweden (4. bis 12. Dezember) findet ohne Maike Schirmer vom Buxtehuder SV statt. Bundestrainer Michael Biegler strich die Rechtsaußen als eine von vier Spielerinnen aus dem vorläufigen Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft.

Buxtehude. Zum DHB-Team, das am 4. Dezember in der Auftaktpartie der Gruppe B auf die Niederländerinnen trifft, gehören dagegen die BSV-Spielerinnen Emily Bölk und Lone Fischer. Zur Auswahl der Niederlande zählen Lynn Knippenborg und Michelle Goos, die in der Bundesliga ebenfalls für den aktuellen Tabellenvierten spielen.

dpa