Grizzlys-Coach Pavel Gross.

Eishockey

DEL-Viertelfinale: Wolfsburg zittert um Halbfinaleinzug

Die Grizzlys Wolfsburg bangen nach der zweiten Viertelfinal-Niederlage nacheinander um den Halbfinaleinzug in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Die Niedersachsen verloren am Sonntag mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) gegen die Kölner Haie und treten damit am Dienstag auswärts zum entscheidenden siebten Viertelfinale an.