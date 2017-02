Alfred Prey, Teammanager der Fishtown Pinguins hält einen Puck. Foto: Carmen Jaspersen/Archiv

Eishockey

DEL-Aufsteiger Fischtown Pinguins mit Playoff-Chance

Die Fischtown Pinguins bleiben vor der möglichen größten Überraschung in dieser DEL-Saison ganz entspannt. Mit drei Punkten entweder am Freitag bei den Eisbären Berlin (19.30 Uhr) oder am Sonntag gegen die Düsseldorfer EG hätte der Neuling aus Bremerhaven auf Anhieb die Playoff-Qualifikation perfekt gemacht.