Fußball

Die Fußballfrauen des VfL Wolfsburg treffen im Champions-League-Achtelfinale auf die Schwedinnen von Eskilstuna United. Das ergab die Auslosung am Montag im schweizerischen Nyon.

Nyon. Der schwedische Vizemeister ist derzeit Tabellendritter in der Damallsvenskan-Liga. Die Hinspiele werden am 9./10. November und die Rückspiele eine Woche später ausgetragen. Wolfsburg spielt zunächst auswärts. Das Finale findet am 1. Juni 2017 in Cardiff statt.

dpa