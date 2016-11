Basketball

Champions League: Baskets Oldenburg geben Sieg aus der Hand

Die EWE Baskets Oldenburg haben in der Basketball-Champions-League einen Sieg kurz vor Schluss aus den Händen gegeben. Die Niedersachsen unterlagen am Mittwoch in eigener Halle dem litauischen Club Neptunas Klaipeda mit 63:64 (32:33) und bleiben mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Gruppe C auf dem dritten Rang.