Fußball

Carmen Roth wird Cheftrainerin bei Werder Bremens Frauen

Carmen Roth wird Cheftrainerin beim Frauen-Bundesligisten Werder Bremen. Die 38 Jahre alte ehemalige Bundesliga-Spielerin wechselt nach dem Aufstieg der Bremerinnen in die 1. Liga an die Weser, teilten den Hanseaten am Montag mit.