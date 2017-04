Handball

Buxtehuder SV verteidigt mit Sieg in Göppingen Rang vier

Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV haben ihre Chance auf einen Europapokalplatz in der nächsten Saison gewahrt. Mit 32:28 (18:13) siegte die Mannschaft von Trainer Dirk Leun am Ostersonntag bei Frisch Auf Göppingen und verteidigte damit den vierten Platz in der Bundesliga.