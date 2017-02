Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. © Hendrik Schmidt/Archiv

Handball

Buxtehuder SV erkämpft einen Punkt in Oldenburg

Die Handballerinnen des Buxtehuder SV müssen weiter auf ihren ersten Bundesliga-Sieg in diesem Jahr warten, konnten sich aber am Sonntag beim VfL Oldenburg in letzter Minute noch ein 23:23 (13:13) erkämpfen.